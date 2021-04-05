Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженность календаря сезона-2020/21

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратил внимание на перегруженность календаря сезона-2020/21.
Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженность календаря сезона-2020/21
  • © Bruce White via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Футболисты — это люди, а не машины. Знаю, что некоторые игроки расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, однако любому человеку необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, поскольку календарь перегружен. У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как сезон начался. Ни одной. Нет футболиста, который мог бы выдержать такой график и морально, и физически. Это невозможно», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В 1/4 финала Лиги чемпионов команда Гвардиолы сыграет с дортмундской «Боруссией». Встречи пройдут 6 и 14 апреля. 

Ранее «Манчестер Сити» победил «Лестер» в АПЛ.

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