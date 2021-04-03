«Манчестер Сити» победил «Лестер» в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Манчестер Сити» принесли голы Бенжамена Менди, забившего на 58-й минуте, и Габриэла Жезуса, отличившегося на 74-й минуте.
«Манчестер Сити» с 74 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 56 очками — третий.
В другом матче игрового дня «Лидс Юнайтед» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
Ранее сообщалось, что Томас Тухель прокомментировал первое поражение «Челси» под его руководством.