«Манчестер Сити» победил «Лестер» в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Бенжамена Менди, забившего на 58-й минуте, и Габриэла Жезуса, отличившегося на 74-й минуте.

«Манчестер Сити» с 74 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 56 очками — третий.

В другом матче игрового дня «Лидс Юнайтед» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Ранее сообщалось, что Томас Тухель прокомментировал первое поражение «Челси» под его руководством.