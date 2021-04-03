«Манчестер Сити» победил «Лестер» в АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» победил «Лестер» в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Бенжамена Менди, забившего на 58-й минуте, и Габриэла Жезуса, отличившегося на 74-й минуте.

«Манчестер Сити» с 74 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 56 очками — третий.

 В другом матче игрового дня «Лидс Юнайтед» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Ранее сообщалось, что Томас Тухель прокомментировал первое поражение «Челси» под его руководством.

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