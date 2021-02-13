Зидан назван главным кандидатом на пост наставника сборной Франции в случае ухода Дешама
- Reuters
«У нас с Зиданом очень хорошие отношения. По крайней мере, на личном уровне. Если Дешам уйдёт, а я всё ещё буду на посту, Зидан будет первым, кого хотел бы видеть», — цитирует Ле Гре L'Équipe.
Под руководством Дешама Франция стала чемпионом мира 2018 года, а также завоевала серебро на Евро-2016.
Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года. Вместе с ним «сливочные» трижды выиграли Лигу чемпионов, а также дважды побеждали в чемпионате Испании.
Ранее Дешам допустил, что Зидан в будущем может возглавить сборную Франции.