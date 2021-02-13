Зидан назван главным кандидатом на пост наставника сборной Франции в случае ухода Дешама

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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан является основным кандидатом на смену Дидье Дешаму на посту наставника национальной команды.
Зидан назван главным кандидатом на пост наставника сборной Франции в случае ухода Дешама
  • Reuters

«У нас с Зиданом очень хорошие отношения. По крайней мере, на личном уровне. Если Дешам уйдёт, а я всё ещё буду на посту, Зидан будет первым, кого хотел бы видеть», — цитирует Ле Гре L'Équipe.

Под руководством Дешама Франция стала чемпионом мира 2018 года, а также завоевала серебро на Евро-2016.

Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года. Вместе с ним «сливочные» трижды выиграли Лигу чемпионов, а также дважды побеждали в чемпионате Испании.

Ранее Дешам допустил, что Зидан в будущем может возглавить сборную Франции.

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