Дешам допустил, что Зидан в будущем может возглавить сборную Франции

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о перспективах наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана возглавить национальную команду.
Дешам допустил, что Зидан в будущем может возглавить сборную Франции
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«Да, я знаю, это будет проговариваться постоянно. С того момента как он решил стать тренером, причём тренером клуба, он может пройти полный цикл. Зидан был ключевым игроком сборной. Зизу — это Зизу. После всего, что он сделал… Зизу — это Зизу», — приводит слова Дешама RMC Sport.

52-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда стала вице-чемпионом Европы 2016 года и чемпионом мира 2018 года.

48-летний Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года. Под его руководством мадридский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов и по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Зидан заболел коронавирусом.

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