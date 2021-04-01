Характер Армении, поражение Германии и злой рок Украины: чем завершился 3-й тур отбора к ЧМ-2022

Сборная Армении двумя голами в концовке матча сломила сопротивление Румынии и со стопроцентным результатом завершила весенний отрезок отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. 37-летний Горан Пандев помог сборной Северной Македонии нанести Германии первое поражение в квалификации ЧМ с 2001 года. А форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия дальним ударом добыл для Грузии ничью в Греции. Как завершился третий тур отбора — в материале RT.

Историческое поражение Германии

Благодаря дополнительному отбору через матчи Лиги наций сборная Северной Македонии летом впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. Однако этого подопечным Игора Ангеловского показалось мало, поэтому, вопреки своему статусу континентального середняка, они нацелилась и на участие в ЧМ. Осечка в стартовом туре против румын могла испортить планы. Но в среду македонцы всё с блеском исправили, обыграв немцев.

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Результат уникален сам по себе, ведь в отборе на мундиаль Бундестим не уступала 20 лет — последняя неудача была зафиксирована в 2001 году по итогам разгрома 1:5 от англичан. И вот в Дуйсбурге конфуз повторился. Разница в счёте, может, и выглядела приличнее. Но зато дома немцев переиграла 65-я сборная планеты (в соответствии с рейтингом ФИФА). К тому же первый мяч забил 37-летний Горан Пандев. Ветеран несколько лет назад объявлял о завершении карьеры в национальной команде, после чего возвращался, чтобы помочь соотечественникам пробиться на Евро. Выполнив же задачу-максимум, он ещё на полгода отсрочил уход, чтобы дебютировать в финальной части ЧЕ. И матч против Германии уместился в этот шестимесячный отрезок.

Гол Илкая Гюндогана в ответ на 63-й минуте должен был охладить пыл гостей. Но Элиф Эльмас в концовке встречи подтвердил справедливость решения Йоахима Лёва покинуть сборную после ЧЕ-2021. Ни оригинальных тактических идей, ни свежих кадровых решений он команде вновь не предложил, как не случалось этого несколько последних лет. А потому македонцы, грамотно сыгравшие на контратаках, вполне логично сотворили главную сенсацию игрового дня.

Третья победа Армении

За неполный год работы во главе сборной Армении Хоакин Капаррос добился великолепных результатов. Минувшей осенью его коллектив вышел во второй дивизион Лиги наций в соперничестве с Северной Македонией, Эстонией и Грузией. Причём в стартовом туре Генрих Мхитарян и компания уступили, но после выдали серию из пяти побед.

Однако на этом армяне не успокоились. На весенней стадии отбора к ЧМ-2022 они одержали три победы из трёх возможных. Примечательно, что добиться этого они смогли без помощи Мхитаряна, своей главной звезды. Особенно эффектным получился домашний успех в сражении с румынами. К 77-й минуте хозяева уступали 1:2, хотя в перерыве сделали три замены в стремлении взять под контроль темп матча. Перестановки себя не оправдали, что предрекало потерю очков. Однако удаление Георге Пушкаша за 13 минут до финального свистка словно мобилизовало армян, и они организовали настоящую осаду ворот соперника. Её итог шокировал гостей: на 89-й минуте Вараздат Хароян восстановил равновесие, а ещё через 120 секунд Тигран Барсегян забил победный мяч. Таким образом, команда Капарроса набрала девять очков из девяти возможных на старте турнира — помимо неё, подобным могут похвастаться лишь Англия, Италия и Дания. А заодно довела свою беспроигрышную серию до восьми встреч.

29 ударов Украины по воротам

Сборная Украины выше всяких похвал провела матч против команды Казахстана, однако довольствовалась лишь ничьей. Несмотря на обилие голевых моментов, подопечные Андрея Шевченко конвертировали в гол только попытку Романа Яремчука. И в любой другой ситуации этого должно было хватить для победы: 67% владения мячом при 29 ударах грозили не выпустить соперника с его половины поля в принципе. Однако к истечению игрового часа редкий выход гостей из обороны обернулся успешным обводящим ударом Серихана Мужикова примерно с 22 метров. Пропущенный гол заставил хозяев предельно взвинтить темп и окончательно передвинуть игру к воротам Стаса Покатилова. Но количество в качество так и не перешло: восемь сейвов вратаря принесли Казахстану первые очки в квалификации. Украинцы же второй матч подряд упускают победу, ведя по ходу вечера с минимальным перевесом.

Победа Англии

За весь вечер на стадионе «Уэмбли» поляки нанесли по воротам англичан всего один удар в створ. Он же оказался первым для команды Гаррета Саутгейта в нынешнем отборе к ЧМ. И он же едва не лишил хозяев заслуженной по всем статьям победы. По иронии судьбы автором мяча стал Якуб Модер, выступающий в АПЛ за «Брайтон». Он застал врасплох Ника Поупа, прежде не пропускавшего в матчах за сборную.

К этому моменту англичане вели в счёте благодаря точному удару с пенальти Гарри Кейна и уж точно не собирались отдавать запланированные три очка. Показательно, что в победу верила не только команда, но и тренерский штаб: Саутгейт не делал замен, видя, что его коллектив полностью контролирует происходящее на поле. Стратегия оказалась правильной: за пять минут до финального свистка отличился капитан Гарри Магуайр. Примечательно, что голевой пас защитнику сделал его коллега по амплуа Джон Стоунз, который за предыдущие 323 матча на взрослом уровне всего дважды ассистировал партнёрам.

Рекорд Франции

Дидье Дешаму очень повезло, что Оливье Жиру продолжает карьеру в сборной. Ведь до выхода на поле нападающего «Челси» команда Боснии и Герцеговины без труда сдерживала гранда — и звёздных фланговых полузащитников, и самого Килиана Мбаппе в качестве центрфорварда. Пусть хозяева не рвались вперёд (вратарь Ибрагим Шехич в первом тайме сделал больше касаний, чем Мбаппе и Кингсли Коман), но свою задачу выполняли — удерживали ноль в графе «пропущенные мячи». Расчёты же на победную контратаку оставили под второй тайм, ожидая, что соперник в стремлении забить раскроется и станет меньше следить за центром поля и опорной зоной.

Возможно, так бы и произошло. Но на 59-й минуте главный тренер французов выпустил Жиру, который сразу же нагрузил центральных защитников соперника. А ещё спустя минуту действующие чемпионы мира забили: Антуан Гризман обошёл Давида Трезеге и вырвался на четвёртое место в списке бомбардиров национальной команды всех времён. Спустя полчаса выяснилось, что 35-й мяч форварда «Барселоны» стал для трёхцветных победным. Тем самым они установили новый рекорд — прежде ни один созыв коллектива не проводил восемь успешных выездных матчей подряд.

Гол-красавец Кварацхелии

Сборная Грузии дважды отличилась в матче против греков, но увезла из Салоник всего лишь ничью. Гол Отара Какабадзе на 76-й минуте пришёлся в собственные ворота и наверняка напомнил гостям недавний матч против испанцев. Там коллектив Вилли Саньоля тоже смотрелся симпатично, имел реальные шансы закончить вечер позитивно, но уступил в концовке, пропустив от Дани Ольмо уже в добавленное время. История грозила повториться, поскольку греки здорово защищались и в остававшееся до свистка время намеревались «припарковать автобус» у ворот Одиссеоса Влаходимоса.

Положение спас Хвича Кварацхелия — один из самых талантливых футболистов Грузии нового поколения. За счёт индивидуального мастерства он уже спустя две минуты после пропущенного гола восстановил равенство, отличившись шикарным ударом. Он же, кстати, огорчил и испанцев, став в стране героем недели. Правда, на большее гостей не хватило: Грузия осталась без побед по итогам весеннего отрезка отбора ЧМ.