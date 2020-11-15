СМИ: Тренер сборной Англии Саутгейт скрыл своë заболевание коронавирусом

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт переболел коронавирусом, скрыв это от широкой публики.
СМИ: Тренер сборной Англии Саутгейт скрыл своë заболевание коронавирусом
  • © REUTERS/Carl Recine

Об этом сообщает Daily Mail. По данным источника, специалист получил положительный тест в октябре. После этого Саутгейт самоизолировался в доме в Северном Йоркшире на десять дней. При этом две недели назад, когда он стал общаться со СМИ перед текущими матчами сборной Англии в Лиге наций, тесты Саутгейта были отрицательными.

Тренер не делал никаких публичных комментариев о заболевании и не показывал явных признаков каких-либо последствий инфицирования.

15 ноября сборной Англии предстоит сыграть матч Лиги наций с национальной командой Бельгии, а спустя три дня англичане сыграют с Исландией.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии устроили вечеринку за двое суток до прибытия в национальную команду. 

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