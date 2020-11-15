СМИ: Тренер сборной Англии Саутгейт скрыл своë заболевание коронавирусом

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт переболел коронавирусом, скрыв это от широкой публики.

Об этом сообщает Daily Mail. По данным источника, специалист получил положительный тест в октябре. После этого Саутгейт самоизолировался в доме в Северном Йоркшире на десять дней. При этом две недели назад, когда он стал общаться со СМИ перед текущими матчами сборной Англии в Лиге наций, тесты Саутгейта были отрицательными.

Тренер не делал никаких публичных комментариев о заболевании и не показывал явных признаков каких-либо последствий инфицирования.

15 ноября сборной Англии предстоит сыграть матч Лиги наций с национальной командой Бельгии, а спустя три дня англичане сыграют с Исландией.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии устроили вечеринку за двое суток до прибытия в национальную команду.