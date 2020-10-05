СМИ: футболисты сборной Англии устроили вечеринку за двое суток до прибытия в национальную команду

Футболисты сборной Англии Тэмми Абрахам, Бенджамин Чилвел и Джейдон Санчо устроили вечеринку за 48 часов до прибытия в национальную команду.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, мероприятие было посвящено 23-му дню рождения Абрахама.

Отмечается, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пришёл в ярость от случившегося, поскольку в сентябре во время предыдущей паузы на матчи национальных команд вечеринку органзиовали два других игрока сборной: нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.

Остался недоволен специалист и тем, что на дне рождения присутствовало более шести человек, что является нарушением медицинского протокола.

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