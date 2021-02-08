СМИ: Мхитарян может перейти в «Ювентус»

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Полузащитник римской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
СМИ: Мхитарян может перейти в «Ювентус»
  • Reuters

По информации итальянского издания Calciomercato, руководство туринского клуба попробует бесплатно подписать армянского полузащитника в летнее трансферное окно.

Отмечается, что важную роль в сделке может сыграть футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы Мхитаряна и находится в хороших отношениях с руководителями «Ювентуса».

Действующий контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. 

Ранее хет-трик Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Дженоа» в итальянской Серии A.

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