Жиру стал самым возрастным футболистом английского клуба за 10 лет, забившим в ЛЧ
Жиру забил в ворота мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в возрасте 34 лет и 146 дней.
Таким образом, он стал самым возрастным игроком, забивавшим в плей-офф в истории «Челси», а также самым «стары» футболистом английского клуба за последние 10 лет, которому удавалось отличаться на подобных стадиях.
До него в апреле 2011 года Райан Гиггз забивал за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шальке» в возрасте 37 лет.
Ранее было опубликовано видео эффектного гола Жиру в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».