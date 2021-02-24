Жиру стал самым возрастным футболистом английского клуба за 10 лет, забившим в ЛЧ

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Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру тал самым возрастным игроком английского клуба за последние 10 лет, которому удавалось забивать в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Жиру забил в ворота мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в возрасте 34 лет и 146 дней.

Таким образом, он стал самым возрастным игроком, забивавшим в плей-офф в истории «Челси», а также самым «стары» футболистом английского клуба за последние 10 лет, которому удавалось отличаться на подобных стадиях.

До него в апреле 2011 года Райан Гиггз забивал за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шальке» в возрасте 37 лет.

Ранее было опубликовано видео эффектного гола Жиру в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

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