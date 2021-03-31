Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Дорогая красно-зелёная семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться», — написал Чорлука в своём Instagram.

Он поблагодарил болельщиков команды за поддержку на протяжении девяти лет. Кроме того, хорват выступил с благодарностью партнёрам, тренерам и сотрудникам клуба, с которыми ему довелось работать.

«Благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон ещё не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», — подчеркнул Чорлука.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом.