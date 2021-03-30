Футболист «Локомотива» Крыховяк заразился коронавирусом
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Польского футбольного союза, по итогам проверки на наличие коронавирусной инфекции тесты Крыховяка дали положительный результат.
31 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Англия — Польша.
3 апреля «Локомотив» и волгоградский «Ротор» проведут встречу в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Волгоград-Арена».
Ранее сообщалось, что РПЛ провела семинар по финансовой грамотности для молодых футболистов «Локомотива».