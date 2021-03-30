Футболист «Локомотива» Крыховяк заразился коронавирусом

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Футболист «Локомотива» Крыховяк заразился коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Польского футбольного союза, по итогам проверки на наличие коронавирусной инфекции тесты Крыховяка дали положительный результат.

31 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Англия — Польша.

3 апреля «Локомотив» и волгоградский «Ротор» проведут встречу в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Волгоград-Арена».

Ранее сообщалось, что РПЛ провела семинар по финансовой грамотности для молодых футболистов «Локомотива».

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