Сухой рекорд «Сити» и дуэль Бензема с Муриэлем: чего ждать от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в Будапеште и Мадриде

Во вторник продолжится розыгрыш 1/8 финала Лиги чемпионов. В Будапеште «Боруссия» из Мёнхенгладбаха постарается отыграть два мяча у «Манчестер Сити». Немцы потерпели шесть поражений подряд во всех турнирах, в то время как англичане потеряли очки лишь однажды в 24 последних матчах. В Мадриде же «Реал» после гостевой победы с минимальным счётом нацелен выбить из розыгрыша «Аталанту». Испанцы выступят без Эдена Азара, но с забивающим в трёх последних домашних встречах Каримом Бензема. Дебютировать в плей-офф турнира за итальянцев может российский полузащитник Алексей Миранчук.

Превздойдёт ли «Сити» достижение «Юве»?

После того как наставник «Боруссии» Марко Розе объявил о летнем переходе из Мёнхенгладбаха в Дортмунд, дела у его коллектива разладились окончательно. Ещё на излёте зимы чёрно-белые всерьёз претендовали на попадание в еврокубки-2021/22 и выглядели грозным соперником «Манчестер Сити» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Однако сегодня от былой эффективности не осталось и следа. С момента, как на клубном сайте наставник объявил о выборе нового карьерного пути, «Боруссия» уступила во всех шести матчах, пропустив дюжину мячей. В таблице Бундеслиги она опустилась на десятое место. Тогда как домашнее поражение от англичан (0:2) на континентальной арене делает сомнительной их квалификацию в четвертьфинал ЛЧ.

Отчасти оправдывает спад команды уровень соперников. Последовательно «жеребят» проверяли на прочность топы Бундеслиги — «Лейпциг», «Боруссия» из Дортмунда и «Байер». И поражения с разницей в мяч намекали на ровную борьбу за возможность более позитивного исхода. Однако на деле цифры вводят в заблуждение. Например, команда Юлиана Нагельсмана сокрушила соперника в волевом ключе, отыграв два мяча и забив победный на 93-минуте. Дортмундская «Боруссия» добилась успеха, несмотря на ещё один точный удар, отменённый VAR, и удаление в самой концовке. Аутсайдер же «Аугсбург», шокировавший футболистов Розе на выходных, заставил капитана Мёнхенгладбаха Ларса Штиндля смазать пенальти и уступить 1:3 вопреки 63% владения.

В такой форме отыграть у лидера АПЛ два мяча практически невозможно. Ведь «Сити» фактически уничтожает всех, кто встаёт на пути. Если вынести за скобки во многом алогичную неудачу в манчестерском дерби (0:2), то с момента триумфа над Мёнхенгладбахом коллектив Пепа Гвардиолы забивает в каждом поединке минимум дважды.

Защита, правда, перестала быть идеальной (ни одной сухой встречи из последних пяти), но в Лиге чемпионов «горожане» разрушают куда более качественно — уже 616 минут соперники не могут поразить ворота Эдерсона. Ещё один матч на ноль — и «Манчестер» выйдет на второе место по непробиваемости в истории. Пока эту строку занимает «Ювентус» с идеальной серией в 690 минут.

На стороне англичан и история, ведь все 11 дуэлей из двух раундов, где они побеждали на старте в гостях, далее доводились до общего успеха. Сейчас, правда, статусы домашнего и выездного поединков относительны — как и предыдущая встреча с «Боруссией», матч вторника пройдёт на нейтральном поле в Будапеште.

Кадровая ситуация также благоволит «Манчестер Сити», который уже свыкся с отсутствием Натана Аке — единственного травмированного в многочисленной и дорогостоящей заявке команды. А вот «Боруссия» рискует остаться без Рами Бенсебаини и Криса Крамера. Важные игроки для системы бело-зелёных лишь в понедельник приступили к тренировкам в общей группе и поэтому не готовы выдерживать нагрузки всех 90 минут интенсивного футбола в ЛЧ.

А в том, что «Сити» именно такую игру предложит сопернику, сомневаться не приходится: 23 победы в последних 24 матчах команда Гвардиолы одержала во многом за счёт мобильности и агрессивности линий. О сверхэффективности системы соперника в восхитительных тонах отзывается даже Розе.

«Когда мяч у «Сити», отобрать его будет непросто любой команде. Контрпрессинг у них тоже на высоте, как и стремительные переходы из обороны в атаку. Пеп поставил команде практически тотальный футбол», — заключил наставник.

Статус фаворита «Манчестер» подтверждает и тем, что в составе команды принялись забивать даже те, кто почти забыл, как это делать. Серхио Агуэро в игре выходных против «Фулхэма» (3:0) впервые отличился в АПЛ после 641 минуты и 24 ударов, потраченных впустую. Забил и Джон Стоунз, также огорчивший «Боруссию» в предыдущей встрече. Для центрального защитника мяч стал пятым за десять недель. Ровно столько же он забил за «Сити» за все предыдущие дни, проведённые в команде! Мёнхенгладбахцев это должно настораживать, ведь в Бундеслиге команда занимает шестое место по слабости обороны. А ведь в немецком первенстве минимум столь опасных групп атаки, как у коллектива Гвардиолы.

Остановит ли «Реал» Муриэля?

Пять выездных побед подряд в Лиге чемпионов делают «Аталанту» опасным соперником мадридского «Реала». И перевес испанцев в мяч, добытый в гостевом поединке, глобально на расклады в паре не влияет. Ведь в марте коллектив Зинедина Зидана ни разу не играл на ноль, пропуская даже от скромного «Эльче», что находится на 17-й позиции Примеры. Более того, аутсайдеру в выходные мадридцы едва не уступили: вплоть до 73-й минуты гости вели со счётом 1:0, не допуская ударов по собственному створу.

Но затем за дело взялся Карим Бензема. Дважды огорчив «Эльче», он продлил свою голевую серию в национальном первенстве до четырёх матчей (прежде от форварда пострадали «Атлетико», «Валенсия» и «Хетафе»). Тем самым он не только помог мадридцам оформить первый мартовский успех на внутренней арене, но и вывел в топ собственную связку с Лукой Модричем. Ведь пять последних передач хорвата в Примере с умом завершались именно Бензема.

О том, как опасен Модрич, «Аталанта» знает не понаслышке. Его пас на Ферлана Менди стала голевым в первом матче и определил исход. Ведь до сумасшедшего выстрела защитника итальянцы храбро отбивались, допустив в створ всего четыре удара. И это в меньшинстве с 16-й минуты после удаления Ремо Фройлера! Красная карточка однозначной не выглядела, однако бергамаскам пришлось принять решение судьи, равно как перспективу проводить ответную встречу без швейцарского полузащитника.

Впрочем, Джан Пьеро Гасперини славится умением найти такие варианты состава, что даже при кадровом кризисе он ни в чём не уступит оппоненту. Это подтверждает и нахождение коллектива на четвёртой позиции в Серии А, и всего одна неудача в ходе семи последних игр национального чемпионата. Причём минимальная осечка в поединке с несгибаемым «Интером» (0:1) случилась при содержательной игре — окажись бергамаски чуть удачливее, три очка достались бы им.

У Гасперини же есть собственный Бензема. Речь о Луисе Муриэле, чей гол помог команде разгромить на выходных «Специю» со счётом 3:1. Благодаря точному удару форвард оказался причастен к 14-му взятию ворот соперников «Аталанты» в 2021-м. Для сравнения, в топовых европейских чемпионатах более продуктивно выступают лишь Роберт Левандовски (16) и Лионель Месси (17). В равных с «Реалом» составах у колумбийца будет больше возможностей увеличить голевой актив.

Правда, испанцы ждут возвращения в строй Серхио Рамоса, и с ним в центре обороны порядка определённо станет больше. А вот от Эдена Азара, похоже, Мадриду помощи не дождаться. Зидан ситуацию бельгийца описал туманной формулировкой «он не в лучшем состоянии». А Бензема намекнул на очередной рецидив, обнуливший кондиции полузащитника.

«Эдену после перехода в «Реал» не очень везло с травмами. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам очень помочь. Думаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернётся в строй как можно скорее, потому что он нам нужен», — поделился француз.

У бергамасков с составом всё намного лучше: кроме Фройлера, команда не повезёт в Испанию лишь Ханса Хатебора. А значит, есть вероятность появления на поле последнего российского футболиста, оставшегося в розыгрыше ЛЧ. Алексей Миранчук хоть и не получал много времени на мартовском отрезке (всего 54 минуты в четырёх встречах), но тем не менее отметился голом в ходе разгрома «Кротоне» 5:1.

Кроме того, он имел прямое отношение к восьмиматчевой серии без выездных поражений. Прервалась она 8 марта после визита к «Интеру». Но накануне поездки «Аталанты» в Мадрид об этом уместно вспомнить, поскольку коллектив Гасперини уже несколько раз в ходе сезона удивил контратакующими выездными моделями. И к «Реалу» традиционные 3 — 4 — 1 — 2 наверняка снабдит ловушками для самых опасных игроков соперника.