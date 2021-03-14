Арбитр Карасёв рассудит матч ЛЧ «Манчестер Сити» — «Боруссия»

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Бригада арбитров из России под руководством Сергея Карасёва назначена на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».
Арбитр Карасёв рассудит матч ЛЧ «Манчестер Сити» — «Боруссия»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери — белорус Алексей Кульбаков. 

За VAR будут отвечать россияне Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится 16 марта в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Холанд был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

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