Арбитр Карасёв рассудит матч ЛЧ «Манчестер Сити» — «Боруссия»
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Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери — белорус Алексей Кульбаков.
За VAR будут отвечать россияне Виталий Мешков и Сергей Иванов.
Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится 16 марта в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой английской команды со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что Холанд был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.