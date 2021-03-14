Источник: «Барселона» согласовала контракт с Агуэро

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».

Об этом сообщает AS. По информации источника, новый президент каталонцев Жоан Лапорта договорился с 32-летним аргентинским форвардом о переходе на правах свободного агента. Контракт Серхио с «Барселоной» будет рассчитан до июня 2023 года.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила €40 млн. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в текущем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Куман не согласен с желанием «Барселоны» приобрести Холанда.