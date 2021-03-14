Источник: Куман не согласен с желанием «Барселоны» приобрести Холанда

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хотел бы подписать в летнее трансферное окно форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку, а не нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Источник: Куман не согласен с желанием «Барселоны» приобрести Холанда
  • Reuters

Об этом сообщает в Twitter журналист Франсеск Агиляр. По информации источника, 57-летний специалист считает, что подписание бельгийца для клуба будет эффективнее, чем приобретение форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, которого хочет подписать новый президент каталонцев Жоан Лапорта.

В этом сезоне 27-летний Лукаку провёл 25 матчей в серии А, отметившись 18 голами и отдав восемь результативных передач.

Ранее Куман отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.

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