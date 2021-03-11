Куман отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью с ПСЖ в ответном матче 1/8 финала и вылет из Лиги чемпионов УЕФА.
Куман отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

«После матча у нас хорошие чувства. Да, «Барселона» вылетела, и нам очень жаль, но мы усложнили ПСЖ задачу в этой ответной встрече. Команда рисковала, давила, доминировала и создавала достаточно шансов, но не воспользовались ими. «Барселона» идёт другим путём», — приводит слова Кумана Marca.

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1. Общий счёт двух игр — 5:2.

Ранее Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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