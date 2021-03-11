Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Bernadett Szabo

«Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в Английской премьер-лиге (АПЛ) и пробовать что-то иное. Игроки по-настоящему довольны собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы здорово отработали в обороне — команда сыграла очень хорошо», — приводит слова Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:0. Общий счёт двух игр — 4:0.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной» и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

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