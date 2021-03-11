Гол Мбаппе с пенальти помог ПСЖ сыграть вничью с «Барселоной» и выйти в четвертьфинал ЛЧ

Французский ПСЖ и испанская «Барселона» не выявили победителя в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Париже и завершилась ничейным исходом — 1:1.

В составе хозяев на 30-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе, а на 37-й каталонцы ответили красивым забитым мячом Лионеля Месси с дальней дистанции.

Таким образом, парижане вышли в 1/4 финала по сумме двух матчей. В первой игре команда Маурисио Почеттино разгромила в гостях сине-гранатовых со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что гол в матче с ПСЖ стал для Лионеля Месси первым с игры в этом сезоне Лиги чемпионов.