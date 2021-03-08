Капелло: Миранчук понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем
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«Он играет очень хорошо. Он понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем. Он действительно футболист с очень высокими способностями. Для него сейчас очень важно продолжать работать», — приводит слова Капелло ТАСС.
Он отметил, что непопадание в состав не является проблемой самого Миранчука.
«Тренер выбирает игроков, которые ему нужны под определённую роль. Я уважаю любое тренерское решение», — добавил специалист.
25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету пять голов и одна голевая передача в 20 матчах за команду во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».