Капелло: Миранчук понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказал мнение о прогрессе российского полузащитника бергамской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он играет очень хорошо. Он понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем. Он действительно футболист с очень высокими способностями. Для него сейчас очень важно продолжать работать», — приводит слова Капелло ТАСС.

Он отметил, что непопадание в состав не является проблемой самого Миранчука.

«Тренер выбирает игроков, которые ему нужны под определённую роль. Я уважаю любое тренерское решение», — добавил специалист.

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету пять голов и одна голевая передача в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».