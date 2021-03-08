Капелло: Миранчук понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказал мнение о прогрессе российского полузащитника бергамской «Аталанты» Алексея Миранчука.
Капелло: Миранчук понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Он играет очень хорошо. Он понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем. Он действительно футболист с очень высокими способностями. Для него сейчас очень важно продолжать работать», — приводит слова Капелло ТАСС.

Он отметил, что непопадание в состав не является проблемой самого Миранчука.

«Тренер выбирает игроков, которые ему нужны под определённую роль. Я уважаю любое тренерское решение», — добавил специалист.

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету пять голов и одна голевая передача в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».

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