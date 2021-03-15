СМИ: Футболист «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Вильярреалом»

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Полузащитник московского «Локомотива» Никита Иосифов может продолжить карьеру в испанской Примере.
СМИ: Футболист «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Вильярреалом»
  • ©Пресс-служба ФК "Локомотив"

Как сообщает Marca, полузащитник «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Вильярреалом».

Контракт Иосифова с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Никита Иосифов принял участие в четырёх матчах за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.

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