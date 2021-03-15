СМИ: Футболист «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Вильярреалом»
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Как сообщает Marca, полузащитник «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Вильярреалом».
Контракт Иосифова с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Никита Иосифов принял участие в четырёх матчах за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.