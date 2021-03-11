Гвардиола подверг критике работу системы VAR

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) после спорного момента в матче 33-го тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном» (5:2).
Гвардиола подверг критике работу системы VAR
  • Reuters

«Судьи — профессионалы, они должны делать свою работу. Но есть вещи, которых я не понимаю. Может быть, однажды они объяснят, как работает VAR в моментах с рукой. Надеюсь, однажды они смогут объяснить, что происходит», — цитирует The Guardian Гвардиолу.

В первом тайме главный арбитр Джонатан Мосс в спорном эпизоде не назначил пенальти в ворота «Саутгемптона» при счёте 1:1. VAR подтвердила его решение.

Ранее Гвардиола назвал бессмысленным отъезд футболистов в сборные в пандемию коронавируса.

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