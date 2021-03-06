Гвардиола назвал бессмысленным отъезд футболистов в сборные в пандемию коронавируса

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против отъезда футболистов в сборные команды из-за коронавируса.
Гвардиола назвал бессмысленным отъезд футболистов в сборные в пандемию коронавируса
  • Reuters

«Не думаю, что отъезд игроков в сборные имеет смысл, потому что потом им придётся десять дней быть на карантине в Англии. В этом нет смысла. Мы тяжело работали на протяжении всего сезона, после матчей сборных важные футболисты не смогут играть десять дней, это бессмысленно. Они не собираются улетать, это точно», — цитирует Гвардиолу ESPN.

По его словам, игроки «Сити» отправятся в сборные, если после игр за национальные команды они смогут быстро вернуться к выступлениям за клуб. Он подчеркнул, что клубы вкладывают много сил для поддержания формы футболистов в течение сезона.

Ранее в Колумбии выступили против приезда сборной Бразилии по футболу на матч отбора ЧМ-2022.

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