Гвардиола назвал бессмысленным отъезд футболистов в сборные в пандемию коронавируса

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против отъезда футболистов в сборные команды из-за коронавируса.

«Не думаю, что отъезд игроков в сборные имеет смысл, потому что потом им придётся десять дней быть на карантине в Англии. В этом нет смысла. Мы тяжело работали на протяжении всего сезона, после матчей сборных важные футболисты не смогут играть десять дней, это бессмысленно. Они не собираются улетать, это точно», — цитирует Гвардиолу ESPN.

По его словам, игроки «Сити» отправятся в сборные, если после игр за национальные команды они смогут быстро вернуться к выступлениям за клуб. Он подчеркнул, что клубы вкладывают много сил для поддержания формы футболистов в течение сезона.

Ранее в Колумбии выступили против приезда сборной Бразилии по футболу на матч отбора ЧМ-2022.