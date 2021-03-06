В Колумбии выступили против приезда сборной Бразилии по футболу на матч отбора ЧМ-2022

Министр здравоохранения и социальной защиты Колумбии Фернандо Руис выступил против приезда в страну сборной Бразилии по футболу для участия в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

По словам министра, которые приводит пресс-служба ведомства, такая позиция Руиса связана с пандемией коронавирусной инфекции, из-за новых штаммов которой авиасообщение между странами было приостановлено в конце января.

«На сегодняшний день было бы очень сложно организовать какой-либо рейс из Бразилии», — добавил министр, отметив, что выступает против организации чартерного рейса для бразильской команды.

Матч между сборными Колумбии и Бразилии запланирован на 26 марта.

Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт при пустых трибунах.