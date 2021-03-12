Рамос заявил, что Роналду привык к критике в свой адрес

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о критике в адрес нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Рамос заявил, что Роналду привык к критике в свой адрес
  • Reuters

«Роналду — флагман «Юве», он в центре внимания, но он привык к этому. Как и здесь, в «Реале», если что-то идёт не так, смотрят на капитана и тренера. Криштиану привык к этому», — цитирует Рамоса Marca.

«Ювентус» недавно вылетел от «Порту» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он провёл за королевский клуб 438 матчей, забил 450 мячей и сделал 132 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что агент обсудил с президентом «Реала» возможное возвращение Роналду.

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