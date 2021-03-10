Удар Оливейры со штрафного и дубль Холанда: как «Порту» и «Боруссия» выбили «Ювентус» и «Севилью» из Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов состоялись первые ответные матчи 1/8 финала. Оставшийся в меньшинстве «Порту» уступил на выезде «Ювентусу» в дополнительное время со счётом 2:3, однако пробился в следующий раунд благодаря точному удару со штрафного Сержиу Оливейры на 115-й минуте. В другой паре дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и впервые за четыре года вышла в четвертьфинал. В составе немцев в четвёртом матче ЛЧ подряд дубль оформил Эрлинг Холанд.

Голы «Порту» со стандартов и бесполезный дубль Кьезы

К приезду «Порту» в Турин «Ювентус» смог собрать практически оптимальный состав. Итальянцам не хватало разве что Данило, пропускавшего ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за дисквалификации. Из лидеров команды в лазарете оставался только Пауло Дибала, без которого подопечные Андреа Пирло и так неплохо играли в последнее время. Травмированный в первой встрече с португальцами Джорджо Кьеллини переместился на скамейку запасных и мог при необходимости усилить оборону.

Однако «Ювентусу» в первую очередь требовалось думать о нападении — для выхода в следующий круг хозяевам поля нужно было забить как минимум два мяча. Решить первую половину этой задачи уже на четвёртой минуте мог бы Альваро Мората. Лучший бомбардир итальянцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов принял навес от Хуана Куадрадо в пяти метрах от пустых ворот, но сумел попасть во вратаря Агустина Маркесина.

«Порту» в ответ показал, что приехал в Италию не для того, чтобы только отбиваться. Вскоре тот же Куадрадо не смог помешать залететь мячу в свою штрафную, где два удара подряд нанёс Мехди Тареми. Иранец сначала попал в Войцеха Щенсны, а затем в перекладину. Не сумев забить сам, форвард «Порту» сделал так, чтобы это сделал кто-нибудь из его партнёров. На 18-й минуте Тареми заработал пенальти, получив по ноге от не успевавшего за мячом Мериха Демирала. Судья тут же указал на «точку», к которой подошёл Сержиу Оливейра. Португалец забил свой четвёртый мяч за турнир и сравнялся в бомбардирском споре с Криштиану Роналду. Для команды этот гол стал уже шестым, оформленным в первые 20 минут матча.

До конца первого тайма Мората вновь упустил прекрасный шанс отыграть один мяч. Ещё одна точная передача Куадрадо позволила ему заработать только угловой. Маркесин до перерыва продолжал играть максимально надёжно, справляясь с любой угрозой. Щенсны же тоже не скучал и в компенсированное время не позволил Оливейре заработать дубль.

Спасать «Ювентус» пришлось Федерико Кьезе, который уже выручал свою команду в первом матче. В начале второго тайма Роналду оставил ему мяч под удар, и итальянец здорово пробил в дальний угол. Его гол стал для «Ювентуса» 500-м в Лиге чемпионов — больше только у «Реала», «Барселоны» и «Баварии». А вскоре Кьеза оказался причастен к тому, что его команда оказалась в большинстве. Тареми въехал в голеностоп нападающему и получил предупреждение, а спустя полторы минуты совершенно глупо выбил мяч на трибуны после свистка. Арбитр Бьорн Куйперс этого не простил и удалил иранца с поля.

Кьеза мог практически сразу реализовать численный перевес, но защитник Пепе вовремя ему помешал и направил мяч в штангу. Спустя несколько минут итальянский форвард объединился с Куадрадо и замкнул головой его навес с правого фланга. Своим третьим голом в ворота «Порту» Кьеза как минимум обеспечил своей команды лишние полчаса игры. У «Ювентуса» и вовсе был шанс избежать овертайма, если бы в компенсированное время Мората избежал офсайда или Куадрадо пробил бы ниже перекладины.

В дополнительное время наконец-то попытался себя проявить Роналду, за всю карьеру забивший лишь один мяч в семи матчах с «Порту», однако Маркесин в чистом подкате переиграл португальца. «Ювентус» с большим трудом пытался выжать хотя бы ещё один момент, однако в итоге пропустил сам. На 115-й минуте Адриен Рабьо нарушил правила возле владений туринцев. Оливейра отправился исполнять опасный штрафной и здорово пробил низом по воротам Щенсны.

«Ювентусу» вновь понадобилось забивать два мяча, только теперь у подопечных Андреа Пирло было совсем мало времени на это. Рабьо реабилитировался за своё нарушение и успел сам замкнуть передачу с углового, но даже ещё четыре компенсированные минуты не помогли итальянскому клубу. Во второй раз подряд «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала из-за правила выездного гола, а «Порту» спустя два года вернулся в четвертьфинал главного еврокубка.

Победная ничья «Боруссии» и многострадальный гол Холанда

Дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Севилью», уже имея в активе победу со счётом 3:2 в первой игре. В ответном матче немцы не смогли выставить из-за травм сразу нескольких своих лидеров, в том числе Акселя Витселя и Джейдона Санчо. Но для них любые потери не были страшны, пока в строю оставался Эрлинг Холанд.

Норвежский нападающий начал встречу не очень здорово — гости были настроены на то, чтобы переломить ход противостояния, и старались если не бить по воротам, хотя бы держать мяч у себя. Но на 35-й минуте они потеряли его у своей штрафной, а Махмуд Дахуд и Марко Ройс воспользовались этим шансом, чтобы создать момент для Холанда. 20-летний нападающий сразу пробил между ног защитнику Диего Карлосу и открыл счёт. Он забил уже девятый мяч в шести матчах Лиги чемпионов, а с учётом прошлого сезона записал себе в актив уже 19 голов — норвежец повторил бомбардирский рекорд Килиана Мбаппе для игроков до 21 года.

После перерыва Холанд сразу же превысил достижение француза, хотя ему пришлось очень сильно постараться для этого. Оформить дубль ему мешали не игроки «Севильи», а арбитр Джюнейт Чакыр. Норвежец ворвался в чужую штрафную и пробил с острого угла, однако рефери отменил гол и назначил вместо него пенальти, так как нападающего «Боруссии» за футболку придерживал Жюль Кунде.

Вратарь «Севильи» Боно отразил и удар Холанда, и добивание Ройса, но Чакыр вновь вмешался в игру и потребовал перебить одиннадцатиметровый. Со второй попытки Холанд всё-таки оформил дубль, а при его праздновании ещё и получил жёлтую карточку. Чтобы забить 20 мячей в Лиге чемпионов, Холанду понадобилось всего лишь 14 матчей — он на десять игр опередил предыдущего обладателя рекорда скорострельности Харри Кейна. Заодно норвежец первым в истории Лиги чемпионов забил по два мяча в четырёх матчах подряд.

«Севилья» уже потеряла все шансы выстоять в противостоянии с «Боруссией», но без гола из Дортмунда не уехала. В середине второго тайма Чакыр вернул интригу, назначив пенальти в ворота немецкой команды за фол Эмре Джана. Юссеф Эн-Несири отыграл один мяч и поспешил поскорее к центру поля, чтобы возобновить игру. Мароканнец в итоге успел оформить дубль, но довольно поздно — лишь на шестой добавленной минуте он замкнул навес Ивана Ракитич. «Боруссия» устраивала ничья, которая позволила дортмундцам впервые с 2017 года выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.