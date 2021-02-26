Сенсация в Лестере, семь мячей в Глазго и победы украинских команд: как закончился первый раунд плей-офф Лиги Европы

Донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо» вышли в 1/8 финала Лиги Европы. «Горняки» дома с минимальным счётом обыграли «Маккаби» из Тель-Авива, а подопечные Мирчи Луческу в концовке вырвали победу у «Брюгге». Главной неожиданностью игрового дня стало домашнее поражение «Лестера» от «Славии». Едва не сотворила сенсацию и «Црвена Звезда», которая на выезде разошлась миром с «Миланом», но вылетела из турнира. А «Рейнджерс» и «Антверпен» в двух встречах забили 14 мячей.

Выход «Шахтёра» и «Динамо»

«Шахтёр» и киевское «Динамо» продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы. Обе команды получили в 1/16 финала вполне посильных соперников — «Маккаби» из Тель-Авива и «Брюгге» — и прошли дальше.

Впрочем, в ответных матчах не обошлось без нервов. «Горняки» после уверенной победы на выезде (2:0) дома вполне могли пропустить в первом тайме, но им сопутствовало везение. А после перерыва хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Жуниор Мораес.

А вот «Динамо» заставило своих болельщиков переживать по-настоящему, ведь подопечные Мирчи Луческу вплоть до 83-й минуты стояли на вылет из турнира. Нулевая ничья в Бельгии их не устраивала. Однако гол удалось забить Виталию Буяльскому, который после прострела Виктора Цыганкова буквально затолкал мяч в сетку.

Две украинские команды могут сыграть друг с другом уже на стадии 1/8 финала.

Вылет «Хоффенхайма» и «Байера»

А вот обе немецкие команды неожиданно провалились. «Байер» и «Хоффенхайм» потерпели домашние поражения с одинаковым счётом 0:2 и досрочно вылетели из плей-офф. Таким образом, лишь во второй раз в истории ни один немецкий клуб не сумел выйти в 1/8 финала. Впервые такое было в сезоне-2013/14.

Леверкузенцы уступили «Янг Бойз». Первый тайм закончился вничью, а во втором швейцарский коллектив забил два безответных мяча.

«Хоффенхайм» проиграл «Мольде», который считался явным андердогом данного противостояния и к тому же не выходил на поле с декабря. Однако это не помешало скандинавам дважды поразить ворота Оливера Баумана. Дубль удалось оформить 28-летнему полузащитнику Эрику Андерсену, который забил зинсхаймцам и в Германии. Это помогло «Мольде» стать первой норвежской командой в истории, которая прошла в 1/8 финала ЛЕ / Кубка УЕФА.

Камбэк «Арсенала»

В одной из главных встреч игрового дня сошлись «Арсенал» и «Бенфика». Первый матч между ними, номинально домашний для лиссабонцев, состоялся в Риме и завершился вничью (1:1), поэтому небольшое преимущество имели лондонцы.

Подопечные Микеля Артеты в середине первого тайма открыли счёт. Пьер-Эмерик Обамеянг вышел один на один с вратарём и переиграл его.

Однако возродить интригу решил Даниэль Себальос, который провёл крайне неудачный матч. Незадолго до перерыва он нарушил правила на Юлиане Вайгле, и Диогу Гонсалвеш со штрафного счёт сравнял. А по истечении часа игры испанец так неудачно сбросил мяч головой вратарю, что организовал роскошный выход для Рафаэла Силвы.

Теперь уже «Арсеналу» требовалось забивать два мяча, и команда с этой задачей справилась. Киран Тирни плотным ударом из штрафной площади счёт сравнял. А на 87-й минуте снова сработала связка Букайо Саки и Обамеянга. Первый выполнил отличный навес, а второй замкнул комбинацию возле дальней штанги и оформил дубль.

Шагнули дальше и два других английских коллектива. «Тоттенхэм» ещё в среду разгромил дома «Вольфсберг» (4:0) благодаря дублю Винисиуса Мораиса и голам Деле Алли и Гарета Бэйла. МЮ же, неделю назад обыгравший «Реал Сосьедад» с аналогичным счётом, в ответной встрече довольствовался нулевой ничьей, которая полностью устроила команду.

А вот «Лестер» сенсационно вылетел. Коллектив Джейми Варди дома пропустил два безответных мяча от пражской «Славии» и теперь получит возможность сосредоточиться на борьбе за медали АПЛ. Чешская же команда добралась до данной стадии турнира во второй раз за последние три года.

Нервотрёпка «Милана»

Для итальянских команд игровой день также получился неоднозначным. Например, «Црвена Звезда» неожиданно сумела оказать серьёзное сопротивление «Милану» и дважды разошлась с маститым соперником миром. Лишь большее количество мячей, забитых на выезде, помогло россонери пройти в следующий раунд.

Хотя домашний матч начался для подопечных Стефано Пиоли крайне удачно. После просмотра повтора судья назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Франк Кессье. К слову, «Милан» пробил в текущем сезоне уже 18-й одиннадцатиметровый во всех турнирах — это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатов.

Казалось, после такого белградцы могут сдаться, но они тут же создали ряд опасных моментов. Гол Славолюба Срнича рефери отменил из-за игры рукой. После сильного удара Эль-Фарду Бен Набуана мяч приняла на себя крестовина. Однако в середине первого тайма нападающий всё же сравнял счёт.

Во второй половине встречи «Црвена Звезда» вполне могла забить ещё, но игрокам команды не хватало везения и хладнокровия на завершающей стадии атак. Вдобавок на 70-й минуте вторую жёлтую карточку за фол в центре поля получил Марко Гобелич.

А вот «Наполи» неожиданно уступил по сумме двух матчей скромной «Гранаде». Первая игра закончилась победой испанского коллектива со счётом 2:0. Дома неаполитанцы поразили чужие ворота уже на третьей минуте благодаря точному выстрелу Петра Зелиньски.

Но развить успех они не смогли и в середине первого тайма пропустили от Анхеля Монторо. После этого хозяевам требовалось забивать дважды, но они сумели отличиться лишь раз. Таким образом, компанию «Милану» в 1/8 финала составит только «Рома», которая уверенно прошла «Брагу».

Характер «Олимпиакоса»

А одна из самых невероятных развязок игрового дня состоялась в Эйндховене, где местный ПСВ принимал «Олимпиакос». Первая игра закончилась победой греческого коллектива (4:2), поэтому команде из Нидерландов требовалось забивать дважды.

С этой задачей хозяева справились ещё в первом тайме. Дубль во втором матче подряд удалось оформить Эрану Захави. Всего в текущем сезоне ЛЕ в его активе шесть голов в шести поединках.

Во второй половине ПСВ спокойно удерживал устраивающий счёт и был близок к тому, чтобы пробиться в следующий раунд. «Олимпиакосу» не оставалось ничего иного, кроме как пойти вперёд всей командой. И на 88-й минуте гости забили необходимый гол. Ворота Ивона-Ландри Мвого поразил вышедший на замену незадолго до того Ахмед Хассан.

Год назад пирейцам на аналогичной стадии турнира также удалось совершить впечатляющий камбэк. Тогда команда в дополнительное время обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 благодаря голу на 119-й минуте.

«Перестрелка» в Глазго

А противостояние «Рейнджерс» и «Антверпена» стало самым результативным. За два матча команды поразили ворота друг друга 14 раз — по семь в каждой встрече. 13 лет назад шведский «Хельсинборг» и нидерландский «Херенвен» отличились те же 14 раз.

И если на выезде подопечные Стивена Джерарда одержали победу с минимальным преимуществом (4:3), то дома разгромили соперника (5:2). Хотя «Антверпен» сражался до конца и сдался лишь после двух пропущенных с пенальти мячей незадолго до финального свистка. Главным же героем в составе победителей стал Альфредо Морелос, который записал в свой актив гол и две результативные передачи.