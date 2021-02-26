По итогам ответных матчей 1/16 финала определились все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

В 1/8 финала пробились: английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», испанские «Вильярреал» и «Гранада», итальянские «Милан» и «Рома», украинские «Динамо» и «Шахтёр», нидерландский «Аякс», норвежский «Мольде», шотландский «Рейнджерс», швейцарский «Янг Бойз», хорватское «Динамо Загреб», чешская «Славия» и греческий «Олимпиакос».

Жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что российские клубы завершили выступления в еврокубках в сезоне-2020/21.