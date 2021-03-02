Обыски в офисах клуба и подозрения в коррупции: что известно о задержании экс-президента «Барселоны» Бартомеу

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу был задержан по подозрению в коррупции и недобросовестном управлении клубом, а в офисах команды прошли обыски. Об этом сообщили испанские СМИ. В пресс-службе команды не упоминали имя Бартомеу, однако подтвердили факт обысков и заверили, что сотрудничают со следствием.

Экс-президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу и его приближённые были задержаны полицией в связи с расследованием дела о коррупции, а в офисе клуба прошли обыски. Помимо бывшего руководителя сине-гранатовых, под стражу были взяты исполнительный директор Оскар Грау, советник Бартомеу Жауме Масферрер и ответственный за юридические услуги Рома Гомес Понти. Об этом сообщили испанские СМИ. По их информации, данная операция связана со скандалом, возникшим в начале 2020 года и получившим в прессе название «барсагейт».

Сообщения об обысках в офисах «Барселоны» стали поступать накануне. Отмечалось, что проверку производила полиция Каталонии Mossos d'Esquadra, а основной интерес стражей правопорядка был сосредоточен на финансовом, юридическом подразделениях и отделе внутреннего контроля. Примерно в то же время появились новости о задержании Бартомеу, а также ещё троих бывших сотрудников клуба — Грау, Масферрера и Понти.

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В ходе обысков, согласно данным прессы, сотрудники правоохранительных органов обнаружили признаки возможного недобросовестного управления клубом и коррупции среди руководящих лиц «Барселоны». Всё это лишь ускорило процесс задержания. В итоге Бартомеу и Масферрер провели ночь в участке, хотя и получили право не давать показаний, а Грау и Понти были отпущены, отмечают СМИ.

Впоследствии в пресс-службе «Барселоны» прокомментировали ситуацию с обысками в офисах коллектива и задержаниями бывших руководителей. В клубе пояснили, с чем именно связана проверка, и заверили, что сотрудничают со следствием.

«Что касается обысков, проведённых сегодня утром полицией Каталонии в офисах «Камп Ноу» по распоряжению Следственного суда №13 в Барселоне, на рассмотрении которого находится дело об использовании услуг мониторинговых сервисов в соцсетях, ФК «Барселона» выразил готовность к полноценному сотрудничеству с судебными и полицейскими органами для прояснения фактов, являющихся предметом следствия. Сведения и документы, запрошенные судебной полицией, касаются только тех фактов, которые имеют отношение к данному делу. «Барселона» с огромным уважением относится к идущему судебному процессу, а также к принципу презумпции невиновности применительно к лицам, которых затронуло данное расследование», — заявили в клубе.

Таким образом, в каталонской команде косвенно подтвердили, что задержания и обыски связаны со скандалом, который произошёл в начале 2020 года и получил название «барсагейт». Каталонское подразделение радиостанции Cadena SER опубликовало результаты собственного расследования, в котором обвиняло на тот момент действующее руководство «Барселоны» в выплате €1 млн аналитической компании I3 Ventures за формирование положительного облика Бартомеу в соцсетях.

Отмечалось, что в ряде аккаунтов якобы публиковались сообщения в поддержку главы блауграны, а также критика в адрес его соперников, в том числе лидеров нынешнего состава команды Лионеля Месси и Жерара Пике, легенд сине-гранатовых Хави, Карлеса Пуйоля и Пепа Гвардиолы, а также кандидатов в президенты Агусти Бенедито и Виктора Фонта.

Кроме того, Бартомеу заподозрили в коррупции. Говорилось, что функционер заключал соглашения от имени «Барселоны», но средства шли не в казну клуба, а лично его президенту. В этом же контексте было указано на договор с I3 Ventures, в соответствии с которым аналитической компании была выплачена сумма, в шесть раз превышающая рыночную за данный вид услуг.

Стоит отметить, что во многом именно подобные обвинения и разгоревшийся в прессе скандал привели к тому, что в конце октября Бартомеу сложил с себя полномочия президента «Барселоны». Безусловно, важную роль также сыграл и конфликт с игроками, в частности с Месси. Если верить СМИ, аргентинец находился в очень сложных отношениях с функционером и прошлым летом был готов покинуть клуб.

Задержание Бартомеу ожидаемо вызвало резонанс в среде болельщиков каталонского клуба. Не остались в стороне и претенденты на должность президента «Барселоны», имя которого станет известно по результатам мартовских выборов. Так, Жоан Лапорта считает, что подобные события наносят серьёзный удар по репутации клуба.

«В свете сегодняшних событий, обысков, проведённых в офисах «Барселоны», задержания экс-президента и менеджеров клуба выражаю от имени команды Estimem El Barça максимальное уважение по отношению к действиям полиции, а также к презумпции невиновности... Мы испытываем величайшее сожаление в связи с происходящим, поскольку это наносит огромный ущерб имиджу и репутации клуба», — цитирует Лапорту Diario Sport.

В свою очередь, Виктор Фонт заявил, что задержание Бартомеу отрицательно отразится на репутации «Барселоны», однако он также выразил уверенность, что в скором времени фанаты клуба смогут забыть об этом скандале.

«Очень печальный день для «Барселоны». Уважая презумпцию невиновности, отмечу, что события, подобные сегодняшним, наносят серьёзный ущерб институциональному имиджу данного клуба. Мы давно говорим, что модель, которая действует по сей день, уже не подходит. Необходимо осуществить перемены, чтобы клуб в гораздо большей степени отвечал критериям прозрачности, имел представительные органы, пользующиеся настоящей независимостью от руководства, а также работающие механизмы контроля... Только путём таких перемен нам удастся исключить повторение подобных ситуаций», — заявил Фонт Marca.