Месси стал рекордсменом «Барселоны» по количеству сыгранных матчей в Примере

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вошёл в историю клуба как футболист, сыгравший наибольшее количество матчей за команду в рамках Примеры.

Выйдя в стартовом составе встречи 24-го тура с «Кадисом», Месси начал свой 506-й матч за клуб в рамках Примеры. По этому показателю он обошёл экс-полузащитника каталонцев Хави, который провёл 505 матчей в рамках элитного дивизиона Испании.

При этом Месси всё ещё уступает Хави по числу проведенных матчей за «Барселону» во всех турнирах. Нынешняя встреча стала для него 761-й, а у Хави — 767 матчей.

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