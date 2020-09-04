СМИ: Президента «Барселоны» заподозрили в коррупции

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Полиция Каталонии заподозрила президента футбольного клуба «Барселона» Хосепа Бартомеу в коррупции.
СМИ: Президента «Барселоны» заподозрили в коррупции
  • Reuters

Как сообщает AS, Бартомеу обвиняется в получении личной финансовой выгоды от сделок, совершаемых от имени клуба. В частности, у полиции вызвала подозрения сделка «Барселоны» с компанией I3 Ventures— клуб заплатил цифровой консалтинговой компании сумму, превышающую рыночную стоимость подобных услуг в шесть раз.

58-летний Бартомеу возглавляет «Барселону» с 2014 года.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси может остаться в «Барселоне» ещё на один сезон.

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