СМИ: Президента «Барселоны» заподозрили в коррупции

Полиция Каталонии заподозрила президента футбольного клуба «Барселона» Хосепа Бартомеу в коррупции.

Как сообщает AS, Бартомеу обвиняется в получении личной финансовой выгоды от сделок, совершаемых от имени клуба. В частности, у полиции вызвала подозрения сделка «Барселоны» с компанией I3 Ventures— клуб заплатил цифровой консалтинговой компании сумму, превышающую рыночную стоимость подобных услуг в шесть раз.

58-летний Бартомеу возглавляет «Барселону» с 2014 года.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси может остаться в «Барселоне» ещё на один сезон.