Де Йонг заявил, что «Барселоне» будет легче в матче с ПСЖ в отсутствие Неймара

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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
Де Йонг заявил, что «Барселоне» будет легче в матче с ПСЖ в отсутствие Неймара
  • Reuters

Мы едины и в последнее время добиваемся хороших результатов — вспомните встречу с «Севильей». Мы едем в Париж, чтобы бороться и побеждать. Неймар — один из лучших футболистов в мире, и, если он не сможет сыграть, нам будет легче. Мы всегда должны верить, что можем вернуться в борьбу, но это также нужно доказать на поле», — приводит слова де Йонга Marca.

Ответная встреча «Барселоны» с ПСЖ пройдёт в Париже 10 марта. В первой игре парижане на выезде одержали победу со счётом 4:1.

Ранее стало известно, что Неймар не сыграет против «Барселоны» в ответном матче Лиги чемпионов.

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