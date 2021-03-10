«Порту» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, забив два мяча на выезде

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Туринский «Ювентус» одержал победу над португальским «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Порту» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, забив два мяча на выезде
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Порту» забил первым. На 19-й минуте пенальти реализовал Серджио Оливейра.

«Ювентус» ответил голом Федерико Кьезы на 49-й минуте.

Португальская команда осталась вдесятером на 54-й минуте после удаления Мехди Тареми, получившего две жёлтые карточки в течение двух минут.

На 63-й минуте Кьеза вывел «Ювентус» вперёд.

Поскольку по итогам основного времени ответной встречи команды не выявили победителя двухматчевого противостояния при равенстве голов, на выезде были назначены два экстра-тайма по 15 минут.

На 115-й минуте «Порту» сравнял счёт благодаря оформившему дубль Оливейре прямым ударом со штрафного.

«Ювентус» на 117-й минуте ответил голом Адриена Рабьо.

Таким образом, по сумме двух матчей 4:4 (2:1) «Порту» вышел в четвертьфинал за счёт большего количества голов на выезде, а «Ювентус» завершил выступления в турнире.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» победила «Севилью» и вышла в четвертьфинал ЛЧ благодаря дублю Холанда.

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