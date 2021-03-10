«Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с испанской «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Боруссии» дубль оформил Эрлинг Холанд, забивший с передачи Марко Ройса на 35-й минуте, и реализовавший пенальти на 54-й минуте.

«Севилья» ответила дублем Юссефа Эн-Несири, забившего на 68-й минуте с пенальти, и забившего с передачи Ивана Ракитича в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом по сумме двух матчей 5:4 (3:2) «Боруссия» вышла в четвертьфинал, а «Севилья» завершила выступления в турнире.

Ранее сообщалось, что Холанд стал самым юным автором 20 голом в ЛЧ.