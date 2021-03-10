Футболист «Боруссии» Холанд стал самым юным автором 20 голов в ЛЧ

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил несколько рекордов Лиги чемпионов.

К 54-й минуте ответного матча 1/8 финала с испанской «Севильей» Холанд оформил дубль, забив на 35-й минуте с передачи Марко Ройса и на 54-й минуте реализовав пенальти, достигнув отметки в 20 голов в Лиге чемпионов за карьеру.

Таким образом, норвежец стал самым молодым автором 20 голов в истории турнира — 20 лет 231 день. Холанду потребовалось всего 14 матчей, чтобы достичь отметки в 20 голов, что также является новым рекордом Лиги чемпионов. Прежде данное достижение принадлежало форварду лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну — 24 матча.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» установила клубный рекорд, забив в 34-м матче подряд.