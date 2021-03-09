Жажда гола Холанда и настрой Роналду на реванш: чем интересны ответные матчи 1/8 финала ЛЧ в Турине и Дортмунде

Во вторник, 9 марта, в Турине и Дортмунде состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» настроен взять реванш у «Порту» за поражение в Португалии. Лидер итальянского коллектива Криштиану Роналду постарается забить первый мяч в плей-офф текущего сезона турнира. В Германии же «Боруссия», ведомая претендентом на «Золотую бутсу» Эрлингом Холандом, попытается сохранить перевес в один гол в противостоянии с «Севильей». Чем интересны встречи главного еврокубка — в материале RT.

«Ювентус» выздоравливает, «Порту» теряет форму

«Ювентус» в четвёртый раз подряд проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Пропустив в начале каждого из таймов, команда Андреа Пирло существенно усложнила себе жизнь перед ответным визитом португальского «Порту» в Турин. Однако мяч Федерико Кьезы в концовке встречи на стадионе «Драгау» поднял настроение итальянцам и расклады в паре вновь сделал приемлемыми. Ведь правило выездного гола УЕФА до сих пор не отменил, тогда как выздоровление целого ряда футболистов чёрно-белых облегчает Пирло кадровый и тактический выбор.

Сформировать состав главному тренеру «Юве» в последние недели действительно было сложно: из-за травм, восстановления после операций, дисквалификаций и неоптимальных кондиций выпадали из строя целые звенья. Дошло до того, что против «Специи» в начале месяца Алексу Сандро пришлось закрывать позицию центрального защитника (слева выступал 21-летний Джанлука Фработта), а в субботу в игре с «Лацио» место на левом краю обороны занял номинальный форвард Федерико Бернардески.

К чести команды, она справилась с кризисом и после поражения от «Порту» выдала четыре встречи без поражений, пропустив лишь дважды. Любопытно, что команда Пирло потеряла очки только в выездном матче с «Вероной» (1:1), в то время как дома исключительно побеждала, в том числе принципиального соперника «Лацио» — 3:1. Как результат, к матчу с «Порту» итальянцы подходят в отменном тонусе. Да и состав, если верить тренеру, ко вторнику укрепится.

«Вопрос об обладателе путёвки в четвертьфинал пока остаётся открытым. Нужно действовать умно и чётко, понимать, что нам необходимо для выхода в следующий этап. Этот матч станет для нас определяющим в текущей ЛЧ. Нужно сыграть технично против очень непростого соперника. «Порту» действует компактно, между двумя линиями игроков почти нет свободного пространства. Да и времени на раздумье они дают очень немного. В общем, техника и терпение — наши ключи к успеху», — отметил на пресс-конференции Пирло.

Проведение матча в Турине также упрощает жизнь «Ювентусу», ведь на домашнем стадионе только в Серии А команда побеждает семь матчей подряд. Если добавить встречи Кубка Италии, то отрезок без поражений растянется до двузначного. Кроме того, на данной стадии в ответных поединках итальянцы имеют четыре победы подряд. Причём две последние были добыты именно на арене чёрно-белых и превратились в бенефис Криштиану Роналду. На счету голеадора «Юве» все пять мячей команды. В 2019-м он оформил хет-трик в матче с «Атлетико» (3:0), а год спустя дважды огорчил «Лион» (2:1).

Впрочем, сдерживать таких бомбардиров, как соотечественник, португальцы умеют хорошо, что доказали в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Вплоть до точного удара Кьезы они не пропускали на протяжении 548 минут. Однако с тех пор «драконов» словно подменили, и в четырёх играх, уместившихся между встречами с «Ювентусом», они пропустили четыре мяча. Особенно слабо оборона выглядела в противостоянии с «Брагой», которое обернулось не просто поражением со счётом 2:3, но и вылетом команды Сержиу Консейсао из Кубка страны. А значит, вновь оформить золотой дубль, которого «Порту» добился в минувшем сезоне, точно не удастся.

Вряд ли получится и догнать «Спортинг» в Примейре, хотя «драконы» на внутренней арене не знают поражений 16 туров. Расстояние между грандами составляет десять очков, а в очной встрече в конце февраля конкуренты разошлись нулевой ничьей, даже несмотря на то, что «Порту» является самым результативным коллективом первенства (47 голов). Получается, «драконам» изо всех сил нужно цепляться за ЛЧ, чтобы и скрасить впечатление от сезона, и заработать денег. Только за выход в четвертьфинал победитель пары получит свыше €10 млн. И для «Порту», который, в отличие от семьи Аньелли, не может сделать бренд топового европейского уровня, это очень существенная прибавка к бюджету.

Понимает это и Консейсао. Но в то же время осознаёт, что его подопечные отправляются в Турин отнюдь не на пике возможностей. В девяти последних официальных встречах португальцы победили лишь трижды. Причём в пяти случаях открывали счёт, получая стратегическое преимущество. Впрочем, есть ли в Европе более прагматичная выездная команда, нежели португальская? В 14 матчах подряд, ограниченных 90 минутами, они не проигрывают. И не планируют это делать в Пьемонте, пусть в гостевых встречах плей-офф ЛЧ «драконы» не побеждали с золотого сезона-2003/04. В Турин вылетел оптимальный состав — за исключением травмированного Мухамеда Мбайе.

«Севилья» терпит поражения, «Боруссия» выходит в финал

За полторы недели «Севилья» проиграла три матча подряд, чего с ней не случалось с января 2019 года. Однако кризисом называть состояние команды преждевременно. Ведь и в чемпионате, и в Кубке страны андалузцы уступали «Барселоне», набравшей во внутренних соревнованиях сумасшедший темп. К тому же ответный полуфинальный матч Кубка Короля коллектив Хулена Лопетеги заканчивал вдевятером: на излёте основного времени красную карточку получил Фернандо, а в дополнительное по аналогичной причине поле покинул Люк де Йонг. Эта фора позволила каталонцам перевести матч в овертайм — на 94-й минуте Жерар Пике сравнял общий счёт после домашнего поражения (0:2). А в добавленные полчаса Мартин Братуэйт вывел каталонцев в финал.

Тем не менее в Дортмунд испанцы отправляются без панических или депрессивных настроений. Понятно, что поражение от «Эльче» в выходные (1:2) добавляет команде и тренеру тревоги. Да и результат матча с «Боруссией» на своём поле не радует: три пропущенных мяча при двух забитых фаворитом пары делают именно «Боруссию».

Однако у Эдина Терзича травмирована чуть ли не треть состава, включая ключевых футболистов каждой линии: Акселя Витселя, Джованни Рейну, Мануэля Аканджи, Рафаэля Герреро и Джейдона Санчо. Причём пара последних оказалась причастна к шести из последних девяти голов клуба. Кроме того, на выезде в ЛЧ-2020/21 «Севилья» действует образцово, ни разу не проиграв. Добавить настроения команде должен и тот факт, что её последний визит в Дортмунд закончился победой с минимальным счётом.

Впрочем, «Боруссию» делами прошлыми не запугать — она живёт современными реалиями. В этом клубу помогает вундеркинд Эрлинг Холанд, отметившийся в первом матче дублем уже на стартовом десятиминутном отрезке. То же самое, к слову, норвежец сделал и в субботу, дважды огорчив чемпиона Германии в рамках Бундеслиги. «Бавария» оказалась более устойчивой к стрессу, нежели «Севилья», хотя столь быстро и много не пропускала с 1977-го. Волевую победу мюнхенцы одержали благодаря хет-трику Роберта Левандовски.

У испанцев столь же грозный снайпер в составе отсутствует. А вот Холанд полон решимости продолжать спор за «Золотую бутсу» и впервые с 2017 года вывести «Боруссию» в четвертьфинал ЛЧ. Дань уважения нападающему накануне встречи отдал даже наставник «Севильи».

«Нам противостоит дортмундская «Боруссия» — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них Холанд, нападающий мирового класса. Это сложный, но интересный вызов. Важно, как ты справляешься с этими испытаниями. Намерены побороться изо всех сил. Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом», — подчеркнул Лопетеги.

В 14 из 15 последних противостояний в плей-офф еврокубков «Боруссия» проходила дальше, если побеждала в стартовом поединке. Дома же немцы не знают неудач в последних шести встречах. Команде Терзича этого достаточно, чтобы осознавать свою силу. Подкрепляется понимание недавним выходом в финал Кубка Германии: в меньшинстве обыграв в гостях одноклубников из Мёнхенгладбаха с минимальным счётом, «Боруссия» сделала большой шаг к трофею, который не завоевывала с 2017 года. Успех в ЛЧ лишь подтвердит верность курса, которым движется команда с наступлением весны.