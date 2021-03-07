«Барселона» обыграла «Осасуну» и продлила беспроигрышную серию в Примере до 16 матчей

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Каталонская «Барселона» одержала победу над памплонской «Осасуной» в матче 26-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Жорди Альбы и Илайша Морибы, отличившихся на 30-й и 83-й минуте с передач Лионеля Месси.

«Барселона» продлила беспроигрышную серию в Примере до 16 матчей и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Осасуна» с 28 очками — 13-я.

В других матчах игрового дня «Вальядолид» обыграл «Хетафе» (2:1), «Эльче» взял верх над «Севильей» (2:1), а «Кадис» одержал победу над «Эйбаром» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Вильярреалом».

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