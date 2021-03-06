«Валенсия» без Черышева в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Вильярреалом»

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«Валенсия» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 26-го тура испанкой Примеры.
«Валенсия» без Черышева в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Вильярреалом»
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Вильярреал» забил первым. На 40-й минуте пенальти реализовал Жерар Морено.

«Валенсия» сумела восстановить паритет благодаря пенальти на 86-й минуте, который реализовал Карлос Солер, и вырвала победу уже в компенсированное ко второму тайму время. На первой компенсированной минуте отличился Гонсалу Гедеш.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.

«Валенсия» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры «Вильярреал» с 37 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Реал» добился ничьей с «Сосьедадом» в Примере благодаря голу в концовке.

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