Экс-спортдиректор «Зенита» рассказал о несостоявшемся трансфере Дибалы

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Бывший спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Корнеев рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Экс-спортдиректор «Зенита» рассказал о несостоявшемся трансфере Дибалы
  • Reuters

«Я не то чтобы вёл переговоры, но узнавал о цене на игрока, когда он ещё играл за «Институто». Тогда он стоил порядка €4 млн. Для него Россия не была приоритетом в плане развития карьеры, но если бы «Зенит» сделал предложение, думаю, оно было бы рассмотрено. В тот момент решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения, оставили на поток», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он провёл за туринскую команду 244 матча, забил 98 мячей и отдал 40 результативных передач. Вместе с «Ювентусом» он пять раз становился чемпионом Италии.

Ранее Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Александра Кокорина в «Фиорентину».

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