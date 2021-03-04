СМИ: «Ювентус» выбирает между Роналду и де Лигтом

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» выбирает между сохранением в составе португальского нападающего Криштиану Роналду и нидерландского защитника Маттейса де Лигта.
СМИ: «Ювентус» выбирает между Роналду и де Лигтом
  • Reuters

Как сообщает Tuttomercatoweb, данная ситуация связана с финансовыми сложностями, возникшими из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что «Ювентус» не сможет удовлетворить финансовые потребности обоих футболистов, а также что в клубе сомневаются в целесообразности сохранения дорогостоящего португальского форварда в условиях финансового кризиса.

Роналду и де Лигт являются самыми высокооплачиваемыми игроками «Ювентуса».

Ранее Жоан Лапорта выразил уверенность, что в случае его проигрыша на выборах президента «Барселоны» Лионель Месси уйдёт из клуба.

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