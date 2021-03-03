«Профессионально разбирать футбол должны мужчины»: как Кобелев ответил на обвинения в сексизме

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оказался в центре скандала. Известный специалист в одном из интервью заявил, что женщины не разбираются в футболе, поэтому он принципиально не даёт им интервью. Подобные заявления вызвали широкой резонанс в спортивном сообществе, а ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул открыто раскритиковала наставника. Впоследствии Кобелев пояснил, что не хотел никого обидеть и не возражает против работы девушек в спортивных медиа, но при этом уточнил, что «профессионально разбирать футбол должны мужчины».

На протяжении последних суток в российском спортивном сообществе активно обсуждается скандал вокруг бывшего главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева. В очередном выпуске, опубликованном на YouTube-канале «Футбольный хейт», специалист признался, что предпочитает общаться с журналистами мужского пола, так как женщины не разбираются в футболе.

Слова экс-полузащитника вызвали широкой резонанс, и его поспешили обвинить в сексизме. В результате Кобелев вынужден был пояснить свою позицию по поводу футбольных репортёров. При этом специалист не до конца понял, почему его высказывания были восприняты так враждебно, и заявил, что не возражает против работы женщин в спортивных СМИ.

«Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиапространство… Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал. Ради бога! Ну, высказали своё мнение — хорошо», — заявил Кобелев Sport24.

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Тем не менее бывший главный тренер «Динамо» подчеркнул, что в роли футбольных экспертов должны выступать именно представители мужского пола, и заявил, что профессионально разбирать футбол должны мужчины.

«Я понимаю, что СМИ и журналистам нужен хайп, им выгодно за счёт кого-то подняться и показаться. А учитывая популярность футбола и хоккея, в этих видах спорта это сделать легче. Но мы перестали говорить о самом футболе, а всё больше разбираем какие-то околофутбольные темы. Вот в этом и проблема! У каждого человека есть своё мнение… Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и всё. Поэтому мне не интересно, что там говорят и пишут в комментариях», — заключил специалист.

Изначально скандал разгорелся вокруг заявлений Кобелева о том, что он принципиально не даёт интервью журналисткам. Бывший главный тренер «Динамо» обвинил женщин в отсутствии понимания футбола и посоветовал им освещать другие виды спорта — женский футбол, гимнастику, лёгкую атлетику, фигурное катание.

Однако практика показывает, что иногда специалист делает исключения. Ранее он отвечал на вопросы Арины Лавровой из «Чемпионата» и Алины Матинян с портала «Евро-футбол.ру», а также общался с корреспондентом RT Ксенией Рахновской. Тогда он высказался о решении завершить карьеру Александра Самедова.

Однако в ходе программы специалист был гораздо более категоричен.

«Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?» Мужчины уже футболом не занимаются?» — сказал Кобелев в очередном выпуске шоу «Футбольный хейт».

На этом тема не была закрыта, а ведущие программы задали специалисту несколько уточняющих вопросов. В частности, его спросили об отношении к Марине Грановской и Марии Орзул — разбирающихся в футболе девушках. Кобелев отметил, что лично не знаком с директором лондонского «Челси», но не исключил глубины её понимания в спорте. В случае с ведущей «Матч ТВ» специалист ушёл от ответа.

«Я очень редко смотрю телевизор. А если и смотрю, то даже не программы, а футбольные трансляции», — сказал Кобелев.

В довершение бывший главный тренер «Динамо» заметил, что не выступает против работы девушек в спортивных медиа. Но это ему не помогло избежать скандала. Кобелев подвергся критике и обвинениям в сексизме, а слова тренера прокомментировала сама Орзул.

«Итак, Андрей Николаевич утверждает: женщина не может (не должна, не имеет права) разбираться в футболе. На вопрос интервьюера, а что же ей, несчастной, делать (борщи варить?), Кобелев всё-таки нас, «слабый пол», пощадил: «Есть женский футбол, гимнастика, лёгкая атлетика, фигурное катание…». Такая вот история. И всё бы ничего, ну, считает так тренер, его право, но ведь Кобелев озвучил мнение если не большинства российских мужчин, то как минимум половины. Сухой статистики, подтверждающей мои слова, я вам не приведу. Её, вероятно, нет в природе, но вот собственный опыт — дело такое, говорящее», — написала Орзул в колонке издания «Плеймейкер24».

Журналистка призналась, что работает на телевидении с 2012 года, но с того момента неоднократно получала сообщения с указаниями, «где её место, в какие виды спорта ей лезть, а какие не трогать».

«XXI век, друзья, а мы застряли где-то там, где женщинам не позволялось высовывать нос из кухни, если мужчина на диване перед телеком с футболом. Я не буду сейчас оправдываться, перечислять навыки и спортивные (читай — футбольные) познания свои и своих коллег-девчонок, не вижу в этом смысла, честно. Но я искренне не могу понять, почему футбол — это исключительно мужская территория», — отметила Орзул.

По словам журналистки, в Европе девушки получают сотни комплиментов за свою работу в данной сфере, а в России она вынуждена оправдываться за своё присутствие на телевидении.

«Почему я задаю вопрос гостю в этом самом эфире, а потом читаю отклик некоторых зрителей — мол, куда она лезет, что она несёт? А на следующий день ту же самую тему, теми же словами говорит мой коллега-мужчина — и к нему вопросов нет. Такое тоже случается, поверьте. Я не считаю себя отъявленной феминисткой, я прекрасно понимаю, что где-то сильнее мужчины, где-то — мы, девушки. Но вы уж извините, уважаемый сильный пол, но «лезть» мы имеем право куда угодно. Вы же на кухню заходите периодически», — добавила Орзул.

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Стоит отметить, что за последнее время это уже не первый случай, когда бывших футболистов обвиняют в сексизме. В феврале в центре другого скандала оказался экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров, позволивший себе жёсткие высказывания в адрес известной певицы и актрисы, а также фигуристки Анны Семенович. По его словам, если бы она хотела продлить свою спортивную карьеру, то уменьшила бы грудь. При этом футболист использовал просторечное слово для описания части дела девушки.

Семенович возмутилась словами Быстрова и назвала его поведение аморальным, а также заявила, что считает неподобающим обсуждать подобные темы.

«Я не понимаю, почему такие крупные издания… об этом вообще пишут. Почему моя грудь вам всем до сих пор не даёт покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой, я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте об этом», — заявила Семенович.

Однако на этом конфликт не был исчерпан. Быстров дал очередное интервью, в котором в грубой форме обратился к Семенович. Он пояснил свои слова в адрес бывшей фигуристки и заверил, что готов встретиться с ней лично.

«Девочки, которые занимаются фигурным катанием… Если у них в 15 лет вырастает грудь, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только к этому. Зовите Аньку. Зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа», — цитирует Быстрова Eurosport.

При этом на сторону Семенович встали многие известные актрисы и певицы, а сама Анна заявила о готовности подать в суд на Быстрова.

«Мы ждали извинений. Пока не дождались. Я понимаю, что сумма штрафа может быть для него небольшой, но это уже дело принципа — чтобы ни один мужчина больше никогда не позволял себе такие высказывания, потому что его можно будет засудить. Девочки, знайте это. Мы — банда!» — заявила Семенович в эфире НТВ.