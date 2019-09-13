Ильченко прокомментировала дисквалификацию юной пловчихи в США за слишком открытый купальник
- @alaska_peak_performance / Instagram
«Что касается купальников и гидрокостюмов, то их просто невозможно подвернуть, так как у спортсменов либо шорты, либо удлинённые штаны», — заявила Ильченко.
По её словам, если в регламенте соревнований нет чётких требований к спортивной экипировке, то это не очень правомерно со стороны организаторов соревнований.
С другой стороны, отметила Ильченко, есть этическая сторона вопроса.
Она также задалась вопросом, почему Уиллис допустили до заплыва, если к ней действительно имелись претензии.
Ранее сообщалось, что в штате Аляска существует правило, регламентирующее размер купальника. Уиллис, в свою очередь, не согласилась с решением судей, подчеркнув, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц для удобства.
После инцидента организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме.