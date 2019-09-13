Ильченко прокомментировала дисквалификацию юной пловчихи в США за слишком открытый купальник

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Российская пловчиха, заместитель председателя комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России Лариса Ильченко в беседе с ФАН прокомментировала дисквалификацию юной американки Брекин Уиллис после победы в заплыве на 100 м на соревнованиях в Анкоридже из-за слишком открытого купальника.
Ильченко прокомментировала дисквалификацию юной пловчихи в США за слишком открытый купальник
  • @alaska_peak_performance / Instagram

«Что касается купальников и гидрокостюмов, то их просто невозможно подвернуть, так как у спортсменов либо шорты, либо удлинённые штаны», — заявила Ильченко.

По её словам, если в регламенте соревнований нет чётких требований к спортивной экипировке, то это не очень правомерно со стороны организаторов соревнований.

С другой стороны, отметила Ильченко, есть этическая сторона вопроса.

Она также задалась вопросом, почему Уиллис допустили до заплыва, если к ней действительно имелись претензии.

Ранее сообщалось, что в штате Аляска существует правило, регламентирующее размер купальника. Уиллис, в свою очередь, не согласилась с решением судей, подчеркнув, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц для удобства.

После инцидента организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме.

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