В США юную пловчиху лишили золотой медали за слишком открытый купальник
- @alaska_peak_performance / Instagram
Как сообщает The Sun, судьи посчитали, что спортсменка таким образом хотела привлечь к себе внимание.
При этом в штате Аляска существует правило, регламентирующее размер купальника. Уиллис, в свою очередь, не согласилась с решением судей, подчеркнув, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц для удобства.
Отмечается, что после инцидента организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии могут покинуть поле в матче с Болгарией из-за расизма.