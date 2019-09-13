В США юную пловчиху лишили золотой медали за слишком открытый купальник

Американка Брекин Уиллис была дисквалифицирована после победы в заплыве на 100 м на соревнованиях в Анкоридже из-за слишком открытого купальника.

Как сообщает The Sun, судьи посчитали, что спортсменка таким образом хотела привлечь к себе внимание.

При этом в штате Аляска существует правило, регламентирующее размер купальника. Уиллис, в свою очередь, не согласилась с решением судей, подчеркнув, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц для удобства.

Отмечается, что после инцидента организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии могут покинуть поле в матче с Болгарией из-за расизма.