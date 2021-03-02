Фем-активистка Лазерсон обвинила бывшего тренера «Динамо» в сексизме

Короткая ссылка
Известная фем-активистка, бывший пресс-секретарь министра культуры России Владимира Мединского Лиза Лазерсон прокомментировала заявление экс-тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева о том, что женщины не разбираются в футболе.
Фем-активистка Лазерсон обвинила бывшего тренера «Динамо» в сексизме
  • © РИА Новости / Юрий Стрелец

«Разумеется, это сексизм. Отказ в интервью человеку на основании пола — это дискриминация», — приводит слова Лазерсон «Спорт-Экспресс».

Также Лазерсон ответила на вопрос об отношении к женщинам в спортивной журналистике.

«Журналистки спортивной прессы не могут нормально выполнять свою работу из-за ограничений, которые им необоснованно выставляют. Люди не имеют права препятствовать женщинам, руководствуясь своими заблуждениями», — добавила фем-активистка.

Андрей Кобелев в интервью на YouTube-канале «Футбольный хейт» сказал, что не даёт комментарии женщинам, поскольку, по его мнению, они не разбираются в футболе.

Ранее бывший тренер московского «Динамо» объяснил, почему ему не нравится главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить