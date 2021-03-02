Фем-активистка Лазерсон обвинила бывшего тренера «Динамо» в сексизме
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«Разумеется, это сексизм. Отказ в интервью человеку на основании пола — это дискриминация», — приводит слова Лазерсон «Спорт-Экспресс».
Также Лазерсон ответила на вопрос об отношении к женщинам в спортивной журналистике.
«Журналистки спортивной прессы не могут нормально выполнять свою работу из-за ограничений, которые им необоснованно выставляют. Люди не имеют права препятствовать женщинам, руководствуясь своими заблуждениями», — добавила фем-активистка.
Андрей Кобелев в интервью на YouTube-канале «Футбольный хейт» сказал, что не даёт комментарии женщинам, поскольку, по его мнению, они не разбираются в футболе.
Ранее бывший тренер московского «Динамо» объяснил, почему ему не нравится главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.