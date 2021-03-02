Фем-активистка Лазерсон обвинила бывшего тренера «Динамо» в сексизме

Известная фем-активистка, бывший пресс-секретарь министра культуры России Владимира Мединского Лиза Лазерсон прокомментировала заявление экс-тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева о том, что женщины не разбираются в футболе.

«Разумеется, это сексизм. Отказ в интервью человеку на основании пола — это дискриминация», — приводит слова Лазерсон «Спорт-Экспресс».

Также Лазерсон ответила на вопрос об отношении к женщинам в спортивной журналистике.

«Журналистки спортивной прессы не могут нормально выполнять свою работу из-за ограничений, которые им необоснованно выставляют. Люди не имеют права препятствовать женщинам, руководствуясь своими заблуждениями», — добавила фем-активистка.

Андрей Кобелев в интервью на YouTube-канале «Футбольный хейт» сказал, что не даёт комментарии женщинам, поскольку, по его мнению, они не разбираются в футболе.

Ранее бывший тренер московского «Динамо» объяснил, почему ему не нравится главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.