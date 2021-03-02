Боня назвала хамством высказывание Быстрова про Семенович

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала высказывания бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова о груди певицы Анны Семенович.

«Очень мерзко и подло быть Владимиром Быстровым! У Анны Семенович определённый диагноз, её грудь растёт, для неё это большая проблема! И такое говорить. И вообще, у женщин не сиськи, дорогие мужчины, а грудь!» — приводит слова Бони «Спорт-Экспресс».

Телеведущая отмечает, что если бы Быстров такое сказал про неё, то она бы плюнула ему в лицо.

«Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там всё размером с напёрсток и перепелиные... ну вы поняли. Мечтаю плюнуть в рожу Быстрову», — добавила она.

Напомним, что Быстров в интервью «Спорт-Экспресс» заявил следующее: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

Ранее сообщалось, что Семенович намерена подать в суд на Быстрова за его высказывание о ней.