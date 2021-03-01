Семенович намерена подать в суд на Быстрова за его высказывание о ней

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Бывшая фигуристка, а ныне популярная певица и ведущая Анна Семенович заявила, что намерена подать в суд на экс-футболиста сборной России Владимира Быстрова.
Семенович намерена подать в суд на Быстрова за его высказывание о ней
  • globallookpress.com

По мнению Семенович, Быстров её публично оскорбил и ей очень неприятна данная ситуация. Кроме того, артистка отметила, что дочь бывшего футболиста также занимается фигурным катанием, из-за чего слова Владимира звучат более некорректно. По словам экс-спортсменки, ей хочется, чтобы Быстров извинился перед ней, а также она подчеркнула, что ушла из фигурного катания не из-за своих форм, а из-за травмы мениска.

«Мы ждали извинений. Пока не дождались. Я понимаю, что сумма штрафа может быть для него небольшой, но это уже дело принципа — чтобы ни один мужчина больше никогда не позволял себе такие высказывания, потому что его можно будет засудить. Девочки, знайте это. Мы — банда!» — сказала Семенович в программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Ранее сообщалось, что Быстров снова пошутил над Семенович.

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