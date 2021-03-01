Экс-футболист сборной России Быстров снова пошутил над Семенович

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров вновь пошутил над бывшей фигуристкой, а ныне популярной певицей и ведущей Анной Семенович.
Экс-футболист сборной России Быстров снова пошутил над Семенович
  • globallookpress.com

В программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Быстров ответил на предложение встретиться с Семенович.

«Зовите Аньку. Зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа», — сказал Быстров.

В одном из недавних интервью Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». После этого певица назвала спортсмена хамом.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил способ разрешить конфликт Семенович и Быстрова.

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