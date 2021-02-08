Губерниев предложил способ разрешить конфликт Семенович и Быстрова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о конфликте между бывшим полузащитником сборной России по футболу Владимиром Быстровым и экс-фигуристкой Анной Семенович.

«Мне совершенно наплевать на этот конфликт. Что у них общего? Может, они из-за меня поругались, не поделили меня? Я думаю, что Владимиру надо было нарастить грудь. Хочу им посоветовать сменить пол. Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Встанут в пару и будут выступать в «Ледниковом периоде», хорошая идея», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В одном из недавних интервью Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи».

Ранее сообщалось, что Семенович ответила футболисту Быстрову, обвинив того в хамстве.