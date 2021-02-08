Экс-фигуристка Семенович ответила футболисту Быстрову, обвинив того в хамстве

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Певица, актриса и призёр чемпионатов России в танцах на льду Анна Семенович отреагировала на слова экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова о её карьере в спорте.
Экс-фигуристка Семенович ответила футболисту Быстрову, обвинив того в хамстве
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Высказываться в таком ключе, что если бы я хотела стать чемпионкой, то отрезала бы себе сиськи, как вы выразились... Мне кажется, это поведение аморального мужчины. Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему моя грудь до сих пор вам всем не даёт покоя. Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте над этим», — заявила Семенович в своём Instagram, сопроводив публикацию тегами «позор» и «хамство».

В одном из недавних интервью Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи».

Ранее сообщалось, что норвежский журналист раскритиковал Дмитрия Губерниева за слова в адрес Тарьея Бё.

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