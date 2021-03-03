«Снимок использовался для наглядности»: как в РФС объяснили странный монтаж эпизода с удалением Мозеса

Кадр с игрой полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса рукой в матче Кубка России с «Динамо», который был наложен поверх ролика, опубликованного на YouTube-канале РФС, использовался для наглядности, подчеркнули в организации. Также представители союза сообщили о начале внутренней проверки. Сам сотрудник отдела коммуникаций признал, что действительно подверг видео со спорным эпизодом монтажу, но объяснил, что для принятия итогового решения члены экспертно-судейской комиссии не пользовались данным роликом, а изучали исходные файлы.

«Имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции»

Российский футбольный союз (РФС) может уволить монтажёра, подготовившего ролик об эпизоде матча 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком», в котором в ворота красно-белых был назначен спорный пенальти за игру рукой Виктора Мозеса. Такая информация появилась в СМИ после того, как болельщики «Спартака» в социальных сетях начали обвинять РФС в намеренном неверном монтаже данного момента.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Российского футбольного союза ещё 28 февраля, но скандал разгорелся только во вторник. На странности ролика обратил внимание сотрудник «Спорт-Экспресс» Кирилл Гаврилов. Он отметил в соцсетях, что Мозес на стоп-кадре с нарушением правил ощутимо отличается от окружающих его футболистов и изображён более чётко. Подозрения у него вызвал и «явно отфотошопленный мяч» и «остатки мяча в изначальном положении».

Подобные моменты вызвали у болельщиков «Спартака» опасения, что в РФС специально неправильно смонтировали спорный эпизод и показали его в таком виде членам экспертно-судейской комиссии, которые признали верным решение Кирилла Левникова о назначении пенальти.

В союзе в ответ подтвердили, что монтаж действительно имел место, но лишь для наглядной демонстрации момента нарушения. Там объяснили, что сотрудник службы коммуникаций наложил на видеоряд снимок фотографа «Спорт-Экспресс».

«Так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нём чётко видна чёрная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч», — приводит реакцию РФС «Чемпионат».

В организации подчеркнули, что для принятия итогового решения члены экспертно-судейской комиссии не пользовались данным роликом, а изучали исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии. Так или иначе, позже стало известно о начале внутренней проверки, по итогам которой «должны быть приняты соответствующие решения».

Не стал молчать и невольный виновник разгоревшегося скандала — тот самый монтажёр. Он отказался говорить с журналистами под запись, но объяснил в комментарии Eurosport своё видение ситуации. По словам сотрудника РФС, он действительно вставил в ролик более яркую фотографию, но вырезал из неё не мяч, а «половину тела Мозеса».

Также он подчеркнул, что члены ЭСК не смотрели данное видео и даже не могли видеть его, поскольку оно было сделано уже после заседания. При этом, согласно данным Eurosport, по якобы увольнению сотрудника пока нет никакой точной информации. Кроме того, издание утверждает, что монтажёр связывался с Кириллом Гавриловым, однако тот отказался принимать его аргументы.

Нашумевший ролик вызвал в мире российского футбола неоднозначную реакцию, однако мало кто поверил, что РФС мог намеренно исказить спорный эпизод для членов экспертно-судейской комиссии.

«Там несколько иностранцев сидит в этой ЭСК! Несколько! Вы как вообще это себе представляете? На глазах иностранцев взять и прифотошопить?! Они дебилы все, по-вашему? У команды тренера нет который сезон, в этом проблема, а не в заговоре и фотошопе», — написал известный комментатор Георгий Черданцев в своём Twitter.

Его коллега Дмитрий Шнякин, в свою очередь, назвал монтаж ролика позором, хотя решение Левникова в целом посчитал справедливым. Поддержал его бывший капитан сборной России Роман Широков.

«Я не знаю, как это оценить даже. Во-первых, никакой ошибки там не было, пенальти назначен верно. А во-вторых, использование другого снимка лежит на совести РФС. Скорее всего, сделали это не специально, не знаю даже, чего они хотели добиться. Я не эксперт по фейк ньюз. Рука была, пенальти был. Что они там выложили — это их проблемы. Пускай РФС теперь с этим и разбирается», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

«Единогласно поддержано финальное решение арбитра»

Спорный эпизод с участием Мозеса произошёл на 12-й минуте матча между «Динамо» и «Спартаком». Нигериец после подачи углового у собственных ворот, пытаясь прервать скидку соперника, сыграл в мяч плечом. Судья Левников поначалу продолжил игру, но после подсказки коллеги на VAR Павла Кукуяна отправился смотреть повтор и в итоге назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый реализовал Даниил Фомин. На 70-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. В итоге они одержали победу и вышли в четвертьфинал Кубка России. Спартаковцы же остались крайне недовольны назначением пенальти. В частности, Мозес заверял, что мяч попал ему в плечо.

«Судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Ещё и жёлтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался VAR», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

Однако 27 февраля комиссия ЭСК РФС признала вердикт Левникова назначить одиннадцатиметровый абсолютно верным.

«Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс получили развёрнутое заключение Дэвида Эллерея, советника генерального секретаря РФС, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», — цитирует главу судейского комитета Ашота Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Позже на официальном сайте РФС выложили подробный разбор спорного эпизода. В нём сказано, что Мозес «намеренно отставлял руку в сторону траектории полёта мяча». При этом снаряд коснулся верхней части его руки, ниже линии подмышки, что является нарушением.