Монтажёр РФС объяснил использование фотошопа на снимке эпизода с игрой рукой Мозеса

Монтажёр Российского футбольного союза (РФС) объяснил причину использования фотошопа в снимке эпизода с игрой рукой полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче Кубка России с «Динамо».

«На видео с матча этот момент действительно показан нечётко. А вот на фото «СЭ» — идеально. Именно поэтому монтажёр РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более чёткой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь) и мяч», — приводит слова монтажёра Eurosport.

Специалист также подчеркнул, что снимок с использованием фотошопа, который появился на сайте РФС, никак не повлиял на решение экспертно-судейской комиссии, так как у ЭСК были собственные материалы для изучения. Что касается видео, по его словам, оно монтировалось уже после заседания. Он отметил, что ролик был сделан для достоверного объяснения решения комиссии.

В матче был назначен пенальти из-за игры рукой футболиста «Спартака» Виктора Мозеса. Недавно РФС предоставил фотографии эпизода, после чего организацию заподозрили в использовании фотошопа.

«Динамо» одержало победу над «Спартаком» со счётом 2:0 благодаря голу с пенальти Даниила Фомина и забитому мячу Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось, что РФС проводит проверку по поводу фото с игрой рукой в матче «Динамо» — «Спартак».